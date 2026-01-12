أرقام قياسية تعزز صدارة برشلونة في كلاسيكو السوبر الإسباني

جدة في 12 يناير/ وام/ واصل نادي برشلونة ترسيخ مكانته في صدارة الأندية الإسبانية الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما توّج باللقب للمرة الـ 16 في تاريخه، عقب فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد في النهائي الذي تم تنظيمه الليلة الماضية على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في مواجهة حفلت بالأرقام القياسية والوقائع التاريخية غير المسبوقة.

وعزّز برشلونة بهذا الإنجاز تفوقه في سجل البطولات، مبتعداً في الصدارة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 13 لقباً، ليؤكد حضوره كأكثر الأندية الإسبانية تتويجاً بالمسابقة منذ انطلاقتها، ويواصل تفوقه في مباريات الكلاسيكو الحاسمة على مستوى الألقاب.

وشهد اللقاء رقماً قياسياً لافتاً، تمثل في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس السوبر الإسباني، بواقع هدفين لريال مدريد وهدف واحد لبرشلونة، في شوط أول استثنائي من حيث الإثارة والندية، ترجم القيمة الفنية العالية للمواجهة.

ومن بين الأرقام التاريخية البارزة أيضاً، نجاح برشلونة للمرة الأولى في تاريخه في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية على حساب ريال مدريد في مختلف البطولات، تمثلت في لقب كأس ملك إسبانيا، إلى جانب لقب كأس السوبر الإسباني في آخر موسمين، في سابقة تعكس التفوق الفني والاستمرارية التي حققها فريق برشلونة في مواجهاته المباشرة مع غريمه التقليدي.

وعلى الصعيد الفردي، دخل النجم البرازيلي رافينيا سجل التاريخ، بعدما أصبح ثاني لاعب ينجح في تسجيل أربعة أهداف في نسخة واحدة من كأس السوبر الإسباني، معادلاً إنجاز أريتز أدوريز الذي حقق الرقم ذاته في نسخة عام 2015، ليؤكد رافينيا قيمته الفنية ودوره الحاسم في تتويج فريقه باللقب.

وأكد هانز فليك مدرب برشلونة ، في تصريح له، أن الفوز بالسوبر الإسباني يحمل قيمة خاصة، لما يمثله من تتويج لعمل جماعي متكامل، مشيرا إلى أن اللاعبين أظهروا التزاماً كبيراً وتركيزاً عالياً أمام منافس قوي بحجم ريال مدريد، وهذه الأرقام القياسية هي نتيجة طبيعية للاستمرارية والعمل المنظم.

من جانبه، أعرب نجم الفريق رافينيا عن فخره بالمساهمة في هذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أن المباراة كانت استثنائية بكل المقاييس.

من ناحيته، أشار تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد إلى أن المباراة كانت مفتوحة ومليئة بالتفاصيل الفنية، مؤكداً أن فريقه سيستفيد من الدروس المستخلصة،

ومضيفا أن فريقه قدم مباراة قوية وشهد اللقاء لحظات استثنائية، لكن برشلونة كان أكثر فاعلية في الحسم.