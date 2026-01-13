المغرب يتجاوز "سنوات الجفاف" ويسجل انتعاشا في مخزون السدود بفضل الأمطار الأخيرة

الرباط في 13 يناير/ وام / تجاوز المغرب تداعيات موجة الجفاف التي استمرت لسبع سنوات، مستفيدا من تحسن قياسي في الواردات المائية رفع نسبة ملء السدود إلى 46 %، وفقاً لما أعلنه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن الوزير بركة قوله في معرض حديثه أمام مجلس النواب اليوم، أن المملكة المغربية طوت صفحة الجفاف بفضل تسجيل واردات مائية بلغت 3.5 مليار متر مكعب خلال الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر الماضي وحتى 12 يناير الحالي، تركزت غالبيتها (3.1 مليار متر مكعب) في الشهر الأخير وحده، ليرتفع المخزون العام إلى 7.7 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 28 % فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن هذا الانتعاش، المدعوم بفائض مطري بلغت نسبته 95 % وتساقطات ثلجية استثنائية، مكن من تأمين مخزون مياه الشرب لسنة كاملة على الصعيد الوطني، مما يمنح هامشا زمنيا مريحا لتدبير الموارد.

وشدد الوزير المغربي على أن هذا التحسن الظرفي لن يوقف المخططات الإستراتيجية، حيث تواصل الحكومة تسريع مشاريع تحلية المياه، وإنجاز "الطريق السيار للماء" لربط حوض سبو بحوضي أبي رقراق وأم الربيع خلال العام الحالي، لضمان الأمن المائي المستدام.

