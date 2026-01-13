سوق العقارات في رأس الخيمة يسجل نموا قياسيا

رأس الخيمة في 13 يناير / وام / سجل سوق العقارات في رأس الخيمة نموا قياسيا خلال عام 2025 مدفوعا بزيادة الطلب على المجمعات السكنية والسياحية المتكاملة حسب تقرير لشركة بيوت العقارية.

وسجّلت قرية الحمراء في رأس الخيمة أداءً مرتفعاً في قطاع الفلل، مع زيادة متوسط سعر القدم المربع بنحو 42%، وشهدت الأسعار ارتفاعاً في مختلف الفئات، حيث تجاوز متوسط سعر الفلل المكوّنة من خمس غرف نوم الـ14 مليون درهم، ما يعكس قوة الطلب واستدامة النمو في هذا القطاع.

وفي سوق الشقق، حققت قرية الحمراء وجزيرة المرجان نمواً مزدوج الرقم في الأسعار، إذ ارتفع متوسط سعر القدم المربع بأكثر من 30% في قرية الحمراء، وبنحو 21% في جزيرة المرجان، مدعوماً بتوسّع المعروض في مشاريع سكنية ، من بينها رويال بريز والحمرا مارينا ريزيدنس وباب البحر ريزيدنس.