مشاريع عطايا تنفذ 36 مبادرة إنسانية في 17 دولة وتخدم مليوني مستفيد

أبوظبي في 13 يناير/ وام / قالت هند المحيربي، مديرة إدارة مشروع «عطايا» في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المبادرات الإنسانية لمعرض «عطايا» ساهمت في تنفيذ 36 مشروعاً في 17 دولة حول العالم، استفاد منها أكثر من مليوني شخص.

وأضافت المحيربي أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة واسعة من العارضين والعلامات التجارية العالمية، إلى جانب تنوع المنتجات المعروضة التي تشمل الأزياء والمجوهرات والإكسسوارات المنزلية والمنتجات الغذائية.

وأكدت أن معرض «عطايا» يعد من المشاريع الإنسانية التابعة للهيئة، ويهدف في دورته الحالية لإنشاء وقف مستدام يعود ريعه لدعم جميع مشاريع عطايا الإنسانية منذ انطلاقته عام 2012 وحتى عام 2025، والتي تركز على مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

ويقام المعرض تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية ورئيسة لجنة عطايا العليا، في مركز أدنيك مارينا خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 150 عارضاً محلياً ودولياً، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال الإماراتيين ومجموعة من المطاعم المحلية والعالمية.