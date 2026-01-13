مشاركة واسعة من علامات عالمية ومحلية في معرض عطايا 2026

أبوظبي في 13 يناير/ وام / تشهد فعاليات معرض «عطايا 2026»، الذي يقام في مركز أدنيك مارينا بأبوظبي، مشاركة واسعة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والعالمية، ما يؤكد استمرار تطور مكانة المعرض على المستويين الإنساني والتجاري.

وقالت دانة الخليفة، مديرة مشروع مجوهرات ومشاركة دائمة في «عطايا»، إن مشاركتها المستمرة للعام العاشر على التوالي تعكس تميز المعرض من حيث التنظيم والمساهمة الإنسانية، مشيدة بمستوى التنظيم الذي يشهده الحدث.

وأوضحت الخليفة أنها تعرض هذا العام مجوهرات علامة «كامين» التي تتخذ من دبي مقراً وتصنّع منتجاتها في الهند، إضافة إلى مجموعة «كويزونيا» القادمة من ميلانو والمعروفة بتنوع التصاميم ودقتها في التصنيع.

وأضافت أن اختياراتها للعروض تركز على المزج بين الجمال وجودة التصنيع العالية، مؤكدة أن «عطايا» يعد منصة مميزة لعرض المجوهرات الراقية وإبرازها أمام الزوار.

من جانبها، أكدت روزيتا فاسين، الشريكة المؤسسة لاستوديو «أنانتا ديزاين»، أن مشاركتهم الأولى في «عطايا» تمثل تجربة مهمة في دولة الإمارات، معربة عن سعادتها بالمشاركة والتواصل مع الجمهور الإماراتي.

وأضافت أن الاستوديو يقدم تصاميم يدوية للديكور المنزلي والأثاث باستخدام تقنيات الخرز والأسلاك والكروشيه، بالتعاون مع حرفيين ومجتمعات محلية في جنوب أفريقيا، بما يسهم في تمكين تلك المجتمعات.

وأشارت إلى أن الهوية الهندية والأفريقية التي يتمتع بها الاستوديو تنعكس في تصاميمه من خلال التركيز على الألوان الجريئة والفاخرة، وتقديم منتجات متميزة تجمع بين الفخامة والجرأة والجمال.