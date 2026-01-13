الذهب يتراجع بعد تخطيه مستوى 4600 دولار

نيويورك في 13 يناير/ وام/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم "الثلاثاء"، بعد يوم من اجتيازها مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 % إلى ‌4576.79 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.6 % إلى 4585.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.‌6 % إلى 83.​62 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 % إلى 2283.‌95 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في ⁠29 ديسمبر الماضي.

وتراجع البلاديوم 3.⁠7 % إلى 1774.44 دولار.

