"الإمارات للدراجات" يعلن قائمته المشاركة في طواف داون اندر العالمي

أبوظبي في 13 يناير/ وام/ أعلن فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية، قائمته المشاركة في نسخة 2026 من طواف سانتوس داون أندر العالمي في أستراليا، أول سباقات الموسم ضمن سلسلة ورلد تور.

وتشهد هذه المشاركة عودة الدراج جوناثان نارفايز / 28 عاما/ إلى أستراليا لقيادة الفريق في السباق الافتتاحي للموسم، وهي الثالثة له في هذا الحدث العالمي.

وطبقا للبيان الصادر عن الفريق، فإن الدراج نارفايز سيحظى بدعم قوي من الثنائي الأسترالي جاي فاين، والبريطاني آدم ييتس، وكلاهما من أبرز المرشحين للمنافسة على صدارة الترتيب العام.

ويكمل التشكيلة كل من الدراجين، ميكيل بييرغ، وفيغارد ستاكه، وإيفو أوليفيرا وسيباستيان مولانو.

وتقام نسخة 2026 من طواف داون أندر خلال الفترة من 20 إلى 25 يناير الجاري، وتنطلق بمرحلة تمهيدية لمسافة 3.6 كم في أديلايد، تليها خمس مراحل طريق صعبة بإجمالي مسافة 758.8 كلم وأكثر من 13 ألف متر من الارتفاعات.