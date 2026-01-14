نمو حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 3.8% خلال 2025

بكين في 14 يناير/ وام/ ارتفع حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 3.8 % على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان خلال عام 2025، وفق بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية، اليوم الأربعاء.

وذكرت الهيئة أن حجم التجارة الخارجية للصين بلغ 45.47 تريليون يوان (حوالي 6.48 تريليون دولار أمريكي) خلال 2025، حيث حافظت التجارة الخارجية للصين على نموها للعام التاسع على التوالي منذ عام 2017.

وأظهرت البيانات، أن الصادرات نمت بنسبة 6.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 26.99 تريليون يوان العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.5 % مقارنة بعام 2024 لتصل إلى 18.48 تريليون يوان.