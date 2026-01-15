نادي الفجيرة العلمي يطلق حزمة برامج بمجال تعزيز ثقافة الأمن والسلامة

الفجيرة في 14 يناير/وام/ أطلق نادي الفجيرة العلمي في مستهل نشاطه العلمي للموسم الأول من عام 2026 حزمة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة المهنية، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات والأدوات داخل الورش والأقسام العلمية.

يأتي هذا التوجه انطلاقًا من حرص النادي على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم والابتكار، وإعداد المنتسبين معرفيًا وسلوكيًا قبل الانتقال إلى البرامج التخصصية المتقدمة التي سيشهدها الموسم العلمي الحالي.

فقد نظم النادي ضمن برامجه ورشة تعريفية امتدت ثلاثة أيام بعنوان «التعريف بالذكاء الاصطناعي والروبوت» تناولت عددًا من المحاور أبرزها مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته اليومية ومقدمة في الروبوتات وأنواعها وأخلاقيات الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية .

ويعتزم النادي تنظيم ثلاث دورات تخصصية تعزز الأمن والسلامة وتحمل عناوين «أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني» و«الآلات والمعدات المستخدمة في ورش التصنيع ووسائل السلامة» و«قواعد السلامة في ورش النجارة» وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز مكانته مركزا علميا رائدا يوازن بين الابتكار والمعرفة، ويضع السلامة المهنية والأمن التقني في مقدمة أولوياته، تمهيدًا للانخراط في برامج علمية وتطبيقية متقدمة خلال الموسم لبقية الأشهر من 2026.