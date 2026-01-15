بلدية الفجيرة تنفذ أكثر من 5 آلاف حملة لمكافحة آفات الصحة العامة

الفجيرة في 15 يناير / وام / أكدت بلدية الفجيرة أن أعمال مكافحة آفات الصحة العامة تشكل أحد الركائز الأساسية في تعزيز منظومة الصحة والسلامة المجتمعية، وذلك ضمن استراتيجية مستدامة تهدف إلى توفير بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع، من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، والمواد الصديقة للبيئة المعتمدة.

وأوضحت البلدية أنها نفذت خلال عام 2025 أكثر من 5,514 حملة رش ومكافحة، شملت التعامل مع ما يزيد على مليون و776 ألفًا و792 موقعًا في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، ضمن خطة شاملة تستهدف آفات الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بها، وتعزيز جودة الحياة.

وأشارت بلدية الفجيرة إلى أن فرقها الميدانية تعمل وفق برامج زمنية مدروسة، تشمل الأحياء السكنية، والمناطق التجارية، والمرافق العامة، إلى جانب الاستجابة الفورية لبلاغات الجمهور، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.

وأكدت البلدية التزامها بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، والارتقاء بخدمات الصحة العامة، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ويعزز من مكانة إمارة الفجيرة بيئة صحية وآمنة للعيش والعمل.