الوطني للأرصاد: أجواء شتوية متقلبة وانخفاض في درجات الحرارة حتى الاثنين

أبوظبي في 14 يناير /وام/ توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد وحتى 19 يناير الجاري أجواءً شتوية متقلبة، تتأثر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط في الرياح المثيرة للغبار، مع فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق، واضطراب ملحوظ في حالة البحر، لا سيما في الخليج العربي.

وذكر المركز في بيان له أن طقس يوم غد سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار، يرافقه انخفاض في درجات الحرارة غرباً.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر وتصبح قوية أحياناً خلال الليل، وتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س، وقد تصل إلى 50 كم/س ويكون البحر متوسط الموج، ويصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد طقس يوم الجمعة أجواءً مغبرة وغائمة جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ويترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، وقد تبلغ 60 كم/س ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ويستمر طقس يوم السبت غائما جزئياً، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتسود الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون طقس يوم الأحد رطباً صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية خلال الليل، وتنشط الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بسرعة من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س ويستقر البحر متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس يوم الاثنين سيكون رطباً صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.