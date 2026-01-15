بنك كوريا المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5%

سيئول في 15 يناير/ وام/ أبقى بنك كوريا المركزي، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير مرة أخرى، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية ، أن مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5% في اجتماعه لتحديد سعر الفائدة في سيئول، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ يوليو الماضي.

وأضافت أن هذا القرار يأتي على الرغم من استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي، لافتة إلى أنه منذ أكتوبر 2024، خفض بنك كوريا سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس من 3.5%، في محاولة واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% عن العام السابق في ديسمبر، ليظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الرابع على التوالي، لافتة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الواردات للشهر السادس على التوالي الشهر الماضي على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، مسجلة أول سلسلة من هذا النوع منذ عام 2021.

ويتوقع بنك كوريا أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة 1.8% هذا العام، ارتفاعا من حوالي 1% العام الماضي، على خلفية قوة الصادرات وتحسن الاستهلاك الخاص.