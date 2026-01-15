أربعة رواد فضاء يعودون للأرض في أول رحلة عودة طارئة لناسا

واشنطن في 15 يناير/ وام/ غادرت كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس محطة الفضاء الدولية، أمس "الأربعاء"، وعلى متنها طاقم من أربعة أفراد في رحلة عودة طارئة إلى الأرض بعد تعرض أحد رواد الفضاء لحالة طبية خطيرة لم يُكشف عنها.

وخرجت كبسولة كرو دراجون التي ‌تحمل رائدي فضاء أمريكيين من وكالة ناسا ويابانيا وآخر روسيا من المحطة، وبدأت هبوطها من المدار في حوالي الساعة 2220 بتوقيت جرينتش، كما اتجهت للهبوط في المحيط الهادي قبالة ساحل كاليفورنيا في وقت مبكر من اليوم "الخميس".

ومن المتوقع أن تهبط الكبسولة ‌واسمها إنديفور بالمظلة في البحر بعد رحلة عودة تستغرق حوالي 10 ساعات ​ونصف الساعة، لتختتم مهمة استغرقت 167 يوما.

وهذه هي المرة الأولى التي تنهي فيها ناسا مهمة طاقم بمحطة الفضاء الدولية بسبب حالة صحية طارئة.

