"VORTEXINFO" الصينية تعرض أبرز ابتكارتها خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة"

أبوظبي في 15 يناير/ وام/ تصدر "روبوت التنظيف الآلي للطرقات"، عروض شركة "VORTEXINFO" الصينية المتخصصة في حلول المدن الذكية، خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026"، ليبرز كأحد الابتكارات المميزة في مجال إدارة المدن الذكية.

ويعتمد الروبوت على الذكاء الاصطناعي والحساسات المتقدمة لتنظيف الشوارع بكفاءة عالية دون الحاجة لسائق، ما يجعله حلاً مبتكراً ومستداماً للبيئات الحضرية.

وقالت سارة شِن، العضو المنتدب للاستثمار العالمي في الشركة، إن الروبوت يُعد من المستوى الرابع، ومزوَّد بنظام ملاحة ذاتي وتحكم عن بُعد عبر منصة ذكية، وهو مخصص للاستخدام الحضري ويستطيع حمل حمولة تصل إلى 1.5 طن.

وأضافت أن تصميم الروبوت يأخذ بعين الاعتبار ظروف مناخ الشرق الأوسط، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، ليكون جزءاً من مجموعة حلول الروبوتات الذكية التي تقدمها VORTEXINFO لإدارة المدن والبيئة.

وأوضحت شِن أن الشركة تسعى من خلال هذا الابتكار إلى نقل خبراتها وحلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على بناء شراكات محلية طويلة الأمد وتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة ضمن منظومات المدن الذكية، بما يتماشى مع أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) وتحولات المنطقة نحو الرقمنة والطاقة النظيفة.

وخلال المعرض، قدمت VORTEXINFO مجموعة حلول متكاملة "من محطة واحدة إلى النهاية"، تتضمن برمجيات متقدمة صممت لدعم المؤسسات في رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، ومن بين هذه الحلول يبرز مفهوم "البنك الذكي"، الذي يعكس التركيز المتزايد على الابتكار والتقنيات الذكية في إدارة المدن المستقبلية، ويؤكد مركزية VORTEXINFO كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الحلول الذكية المستدامة.