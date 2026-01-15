"أدنوك" تحقق أكثر من نصف هدفها بزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول 2030

أبوظبي في 15 يناير / وام/ قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها بزراعة شجرة القرم رقم 5 ملايين، ضمن جهود "أدنوك" للحفاظ على التنوع البيولوجي، وذلك خلال زيارته لغابة القرم في منطقة "النوف" في أبوظبي.

وبهذا الإنجاز، تكون "أدنوك" قد حققت أكثر من نصف هدفها بزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول 2030، مما يعزز جهودها للمساهمة في حماية التنوع البيولوجي من خلال تطبيق حلول قابلة للتطوير والتطبيق على نطاق واسع وقائمة على الطبيعة تدعم هدف دولة الإمارات المتمثل في زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 وتحقق قيمة طويلة الأجل وتأثير إيجابي ملموس على الدولة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر،بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالمحافظة على التنوُّع البيولوجي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، يُعد الحفاظ على البيئة أولوية رئيسة ضمن استراتيجية ’أدنوك‘، ويجسد التزامها بخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لدولة الإمارات والمجتمعات التي نعمل فيها.

وأشار إلى إحرازهم تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف أدنوك بزراعة 10 ملايين شجرة قرم بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة لدعم التنوُّع البيولوجي وتوفير إمدادات الطاقة بشكل مسؤول للإسهام في تلبية احتياجات الاقتصادات والمجتمعات.

ويستخدم برنامج "أدنوك" لزراعة أشجار القرم، الذي تم إطلاقه في عام 2023، تكنولوجيا متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار، واستخدامها في زراعة الأشجار بكفاءة وعلى نطاق واسع، كما يستفيد البرنامج من أدوات مراقبة متقدمة، تشمل تقنيات التعلّم الآلي، لمتابعة نمو أشجار القرم وحالتها والجهود الناجحة لاستعادتها، بمرور الوقت.

ويُعد إشراك المجتمع ركيزة أساسية في مبادرة أدنوك لزراعة أشجار القرم، وشارك في عام 2025 أكثر من 1000 متطوع في أنشطة الزراعة، وساهموا بآلاف ساعات العمل لدعم جهود الحفاظ على البيئة.

ومنذ إطلاق البرنامج، شارك نحو 6000 شخص في زراعة أشجار القرم وتنظيف السواحل ومبادرات استعادة التنوع البيولوجي في أبوظبي، بما في ذلك متطوعون من المدارس، وأصحاب الهمم، ومختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى موظفي "أدنوك" الذين ساهموا بشكل فعال في جميع مراحل البرنامج.

وانضمت أدنوك " خلال عام 2024، إلى مبادرة أبوظبي "غرس الإمارات" لزراعة أشجار القرم والتي أطلقتها هيئة البيئة – أبوظبي، بهدف تسريع وتيرة استعادة غابات القرم، وتعزيز البحث العلمي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتتماشى هذه الجهود مع البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، ومبادرة "تريليون شجرة" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.