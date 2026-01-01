مشروع زراعي بتشيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق كفاءة مائية تصل إلى 95%

سانتياغو في 15 يناير/ وام / حقق مشروع زراعي أطلقته تشيلي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للتغلب على مشكلة شح المياه كفاءة استثنائية في استخدام المياه تصل إلى 95%.

ويدمج المشروع بعنوان "النظام الذكي للزراعة المتكاملة والإنتاج المستدام"، بين زراعة الخضراوات وتربية أسماك "السلمون" ضمن نظام دائري مغلق.

وتعتمد آلية العمل على تدوير المياه بين مناطق ري المحاصيل وأحواض الأسماك، مع استغلال فضلات الأسماك كسماد عضوي طبيعي يغذي النباتات.

ويدخل المشروع الجديد في منطقة فالبارايسو التشيلية مرحلته التجريبية، استجابة للحاجة الملحة لحماية الموارد المائية إذ من المقرر تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار متطورة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمياه في الوقت الفعلي، مثل مستويات الأمونيا، والنتريت، ودرجة الحموضة، والأكسجين المذاب.

ويعد هذا المشروع حلًا مستداما ومثاليا للمزارع العائلية والمنتجين المتوسطين، ويضمن إنتاجا متزامنا للخضروات والبروتين الحيواني بأقل استهلاك مائي مما يعزز الأمن الغذائي ويدفع عجلة التحديث الزراعي.

-خلا-.