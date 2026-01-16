سعود بن صقر يشهد حفل الشركاء الإستراتيجيين السنوي لـ "راكز"

رأس الخيمة في 16 يناير/ وام/ شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين ورواد قطاع الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية، حفل الشركاء الإستراتيجيين السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، الذي أُقيم احتفاءً بإنجازاتها ونجاحاتها في تحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2025، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في الإمارة.

وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وترسيخ منظومتها الاقتصادية القائمة على التنوع، من خلال توفير فرص نوعية لمختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وقال سموه إنه بفضل رؤيتها الطموحة، تمتلك رأس الخيمة اليوم منظومة اقتصادية متكاملة ومناخاً استثمارياً تنافسياً يدعم الشراكات الإستراتيجية مع الدول والشركات من جميع أنحاء العالم، ويحفّز التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات، بما يعزّز مكانتها المتنامية وجهة عالمية لنموّ وازدهار الأعمال.

وأضاف سموه أن القطاع الاقتصادي يُعد ركيزة أساسية في تنفيذ الخطط التنموية للإمارة، باعتباره مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي، وداعماً لمسيرة النهضة والتطور في مختلف المجالات، لذا من الضروري أن يتم توحيد الجهود وتسخير الإمكانات كافة لتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

وثمّن سموه إنجازات "راكز" خلال عام 2025، ودورها في تطوير البيئة الاقتصادية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم تنافسية الإمارة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجهود الشركاء الإستراتيجيين من رجال الأعمال والمستثمرين، ومساهمتهم الفاعلة في دعم اقتصاد الإمارة وتحقيق نمو مستدام عبر شراكات ناجحة تعزز المصالح المشتركة، وتحول التحديات إلى فرص واعدة للنجاح والازدهار، مؤكداً أن هذا النهج يلبي تطلعات المستثمرين للتوسع وفتح أسواق جديدة، ويعكس مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.

ويأتي تنظيم الحفل السنوي في إطار رؤية هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" الهادفة إلى دعم القطاعات الاستثمارية، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للأعمال، ومواصلة مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.