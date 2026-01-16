"مصدر" وشركة الكهرباء الوطنية تستكشفان فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة متجددة في مونتينيغرو

أبوظبي في 16 يناير/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق في مونتينيغرو.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، ومعالي أدمير سهمانوفيتش وزير الطاقة والتعدين في مونتينيغرو، إضافة إلى ممثلين بارزين من الجانبين.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستستكشف "مصدر" وشركة الكهرباء الوطنية الفرص المتاحة لتطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مشروعات طاقة نظيفة بتقنيات متعددة، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة، والحلول الهجينة.

ويهدف هذا التعاون إلى دعم احتياجات مونتينيغرو المحلية من الطاقة، مع إتاحة تصدير الكهرباء من مصادر متجددة إلى دول البلقان وجنوب شرق أوروبا. ويشمل ذلك الاستفادة من الربط البحري القائم بين مونتينيغرو وإيطاليا، فضلاً عن إمكانية توسيعه.

وتجمع الشراكة بين جهود شركة الكهرباء الوطنية ومكانتها الرائدة في إنتاج الطاقة بمونتينيغرو، وخبرة "مصدر" في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون، إلى تسريع المساعي الرامية لتحقيق أمن الطاقة في مونتينيغرو والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة على مستوى القارة الأوروبية.

وقال معالي أدمير سهمانوفيتش، وزير الطاقة والتعدين فى جمهورية مونتينيغرو، بهذه المناسبة، إن هذه الشراكات الإستراتيجية تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود التنمية، فضلاً عن تحديث قطاع الطاقة لدينا.

وأضاف أنه من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تمضي مونتينيغرو نحو التخلي التدريجي عن الفحم والانتقال إلى الطاقة النظيفة، التي تمثل الحل المستدام للأجيال القادمة، لافتا إلى أن هدفهم اليوم بناء منظومة مستقرة، وتبني سياسة مسؤولة من أجل غد أفضل.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن هذا النوع من الشراكات يعكس أهمية تضافر الجهود لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد خطط "مصدر" الطموحة للتوسع في الأسواق الإستراتيجية التي تمتلك مزايا تنافسية وآفاقاً واسعة للنمو على المدى البعيد، مع التأكيد السعي من خلال الشراكة مع شركة الكهرباء الوطنية، إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجال تطوير المشروعات إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها مونتينيغرو لدعم استقلالية قطاع الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية في عموم منطقة البلقان.

من جانبه قال ميلوتين دوكانوفيتش، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، إن هذا التعاون يعكس رؤية الشركة الوطنية للكهرباء في تحقيق التنمية وفق أسس مستدامة، واتباع نهج الإدارة المسؤولة، وترسيخ استقلالية قطاع الطاقة الوطني.

وأضاف أن الشراكة مع شركة عالمية مرموقة تعد خطوة مهمة لتعزيز المكانة الإستراتيجية لمونتينيغرو ضمن منظومة الطاقة الحديثة، وتنويع مصادر الطاقة، موضحا أنه في إطار الاستعداد لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون، تصبح الحاجة ملحة لتسريع الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أنه،بجانب تطوير المشروعات الوطنية، يشكل التعاون مع شركاء دوليين بارزين ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الوطني.

من جهته قال زدرافكو دراغاش، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة تدعم تطوير قطاع الطاقة في مونتينيغرو ، كما تعكس ثقة شريك عالمي مرموق بالإمكانات والقدرات التي توفرها مونتينيغرو، وذلك لإسهام هذه الشراكة مع مصدر، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، في ترسيخ الدور المحوري للشركة الوطنية للكهرباء في إحداث نقلة نوعية في القطاع، وضمان أمن الطاقة، وإرساء الأسس لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة.

وأوضح أن الهدف المشترك يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وترسيخ مكانة مونتينيغرو مصدرا موثوقا للطاقة الخضراء في المنطقة وخارجها، عبر الاستفادة من البنية التحتية القائمة والموقع الإستراتيجي للدولة.

كما يأتي الاتفاق عقب توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات ومونتينيغرو في مطلع نوفمبر 2025.

وفي إطار الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات ومونتينيغرو، يأتي تعاون "مصدر" مع شركة الكهرباء الوطنية في مونتينيغرو لتعزيز حضورها في البلاد، حيث سبق واستثمرت في عام 2018 في محطة كرنوفو لطاقة الرياح بقدرة 72 ميجاواط، والتي لا تزال تعتبر حتى اليوم أكبر مشروع لطاقة الرياح قيد التشغيل في مونتينيغرو.

كما تسهم هذه الشراكة في دعم مساعي الشركة لتوسيع استثماراتها في منطقة جنوب شرق أوروبا ووسط أوروبا، وذلك عبر منصتها في اليونان "تيرنا إنرجي" التي تم الاستحواذ عليها العام الماضي.