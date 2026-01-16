تراجع أسعار المعادن الثمينة

نيويورك في 16 يناير/ وام/ واصل الذهب تراجعه، اليوم الجمعة، بعد أن قلصت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط الذهب بحلول الساعة 04.26 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4598.52 دولار للأوقية "الأونصة" .

لكن ‌المعدن النفيس في طريقه لمكاسب أسبوعية بنحو 2 % بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4642.72 دولار يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى 4601.80 دولار.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، ​انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 90.70 دولار للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 13 % بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 ‌دولار في الجلسة الماضية.

وانخفض البلاتين 2.8% إلى 2342.14 دولار للأوقية، وفقد البلاديوم 2.3 % ⁠إلى 1759.07 دولار للأوقية بعد أن ⁠سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.

- خلا -