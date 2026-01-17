تراجع معدل التضخم في ألمانيا العام الماضي إلى 2.2%

برلين في 17 يناير /وام/ تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي إلى 2.2% على أساس سنوي، بينما استقر مؤشر الأسعار دون تغيير.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في بيان، عن ارتفاع أسعار المستهلكين في المتوسط السنوي لعام 2025 بنسبة 2.2% مقارنة بعام 2024، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية في الأسعار باستثناء الطاقة والمواد الغذائية 2.8% في مستوى يظل أعلى من الزيادة الإجمالية في الأسعار خلال العام.

وأشار إلى ارتفاع أن أسعار الخدمات بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق، موضحا أن بعض بنود الخدمات سجلت زيادات ملحوظة، كما ارتفعت الإيجارات الصافية الباردة في المتوسط السنوي بنسبة 2.1%.

وعلى صعيد السلع، سجل المكتب ارتفاع أسعار السلع في المتوسط السنوي في 2025 بنسبة 1%، كما زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2%، بينما تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2024، لافتا إلى أن معدل التضخم في 2025 كان سيبلغ 2.6% في حال استبعاد تأثير تراجع أسعار الطاقة.

وعن مؤشرات شهر ديسمبر 2025، أوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 1.8% مقارنة بديسمبر 2024، مع تراجع أسعار الطاقة على أساس سنوي، وارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.5% خلال الشهر نفسه، وارتفاع الإيجارات الصافية الباردة بنسبة 2.2%.

-خلا-