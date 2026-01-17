كشف خريطة تفصيلية للمناظر تحت الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية

لندن في 17 يناير /وام/ كشف فريق دولي من الباحثين، عن خريطة تفصيلية للمناظر الطبيعية المخفية تحت الغطاء الجليدي الهائل في القارة القطبية الجنوبية، مسلطا الضوء على أسرار وتضاريس لم يُعرف عنها شيء من قبل.

ويغطي هذا الغطاء الجليدي مساحة تقارب 14 مليون كيلومتر مربع، ويعتبر أكبر كتلة جليدية منفردة على سطح الأرض، وعلى الرغم من أهميته، فإن معرفة التضاريس المخفية تحته لا تزال محدودة مقارنة بسطح المريخ أو الزهرة، نظرا لصعوبة إجراء الملاحظات المباشرة عبر طبقات الجليد السميكة.

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة تقنية حديثة تعرف باسم "تحليل اضطراب تدفق الجليد" (IFPA)، التي تحدد الأشكال المميزة في سطح الجليد الناتجة عن تدفقه فوق التلال والوديان، ودمجوا هذه التقنية مع أحدث صور الأقمار الصناعية لإنتاج أدق صورة للتضاريس تحت الجليد، بما في ذلك مناطق لم تُدرس من قبل.

وأظهرت الخريطة الجديدة آلاف التلال والوديان الجليدية وسلاسل الجبال والأخاديد العميقة، مع تباين كبير في التضاريس التي تشكلت على مدى ملايين السنين.

وأوضح البروفيسور روبرت بينغهام من جامعة إدنبرة، أن هناك تضاريس متنوعة تتألف من سهول منبسطة وهضاب متقطعة وجبال شاهقة تحت الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، وأن (IFPA) مكنت العلماء لأول مرة من رصد توزيع هذه التضاريس بشكل دقيق في جميع أنحاء القارة.

وأظهرت أبحاث سابقة أن المناطق الوعرة تحت الجليد، مثل التلال وسلاسل الجبال الحادة، تُبطئ انحسار الغطاء الجليدي بتوفير مقاومة احتكاك لتدفقه نحو البحر. وبناء على ذلك، تعدّ الخريطة الجديدة أداة مهمة لتوجيه الدراسات الاستقصائية المستقبلية، كما تساعد في وضع توقعات أدق لمقدار ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.

وأكد ماثيو مورليغيم، من كلية دارتموث أن فهم تضاريس القارة القطبية الجنوبية أمر بالغ الأهمية لنماذج الغطاء الجليدي؛ إذ أن المناطق الوعرة يمكن أن تبطئ انحسار الجليد بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هذه الخريطة تساعد على إنتاج توقعات أكثر دقة لمواقع ومقدار ارتفاع مستوى سطح البحر.

