172.2 مليون عدد ركاب القطارات في كوريا الجنوبية عام 2025

سيؤول في 17 يناير /وام/ أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد ركاب السكك الحديدية في البلاد بلغ رقما قياسيا العام الماضي، مدفوعا بالطلب المتزايد على خدمات القطارات فائقة السرعة.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين بالقطارات 172.2 مليون شخص في عام 2025، بزيادة قدرها 0.6% عن العام السابق، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

ونقلت خدمتا السكك الحديدية فائقة السرعة في البلاد، وهما قطار كيه تي إكس، وقطار إس آر تي، رقما قياسيا بلغ 118.7 مليون راكب العام الماضي، بزيادة قدرها 2.6% عن العام السابق.

واستخدم حوالي 93 مليون شخص قطار كيه تي إكس، بمعدل 254 ألف راكب يوميا، بينما سافر حوالي 26 مليون شخص على متن قطارات إس آر تي، بمعدل 71 ألف راكب يوميا.

وانخفض عدد ركاب القطارات التقليدية بنسبة 3.6% على أساس سنوي ليصل إلى 53 مليون راكب العام الماضي.

وكان خط سيئول-بوسان الأكثر استخداما، حيث بلغ عدد ركابه 83.6 مليون راكب، منهم 61.4 مليون راكب على متن القطارات فائقة السرعة.

وكانت محطة سيئول للقطارات الأكثر ازدحاما بالركاب العام الماضي؛ إذ استقبلت 43.9 مليون راكب، تلتها محطة بوسان للقطارات بـ 26.1 مليون راكب، ثم محطة دونغدايغو للقطارات بـ 20.5 مليون راكب.

