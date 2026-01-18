أرسنال يتعادل مع نوتينجهام ويواصل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

لندن في 17 يناير/وام/ واصل أرسنال صدارته جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم تعادله اليوم مع نوتينجهام فورست بدون أهداف في ملعب سيتي جراوند ضمن مواجهات الجولة الـ22 من المسابقة.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 50 نقطة محافظا على الصدارة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه كل من أستون فيلا الذي يلتقي غدا إيفرتون، و مانشستر سيتي الذي خسر اليوم أمام مانشستر يونايتد 0-2، في ملعب أولد ترافورد، ليرفع الأخير رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، ويتوقف رصيد السيتي عند 43 نقطة في المركز الثاني.

وشهدت الجولة فوز وست هام يونايتد على توتنهام 2-1، وتشيلسي على برينتفورد 2-0، وسندرلاند على كريستال بالاس 2-1، وتعادل ليفربول مع بيرنلي 1-1.