"كهرباء ومياه دبي" تنظم الدورة الـ28 من معرض "ويتيكس" أكتوبر المقبل

دبي في 18 يناير /وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تنظيم الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك خلال المدة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد معرض "ويتيكس" أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن المستدامة والقطاعات ذات الصلة.

وحققت الدورة السابعة والعشرون من المعرض نجاحاً كبيراً بمشاركة 3100 شركة وأكثر من 50 ألف زائر من أنحاء العالم.

واستقطب المعرض، الذي امتد على مساحة 95 ألف متر مربع، 68 مؤسسة راعية و18 من الشركاء والجمعيات الداعمة، فيما نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من رعاة وشركاء معرض "ويتيكس" 114 ندوة متخصصة، شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين من كبريات الشركات المحلية والعالمية.