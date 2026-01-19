الفجيرة تستضيف ثلاث بطولات دولية كبرى للتنس

الفجيرة في 19 يناير /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للتنس والبادل ونادي الفجيرة للتنس عن تنظيم ثلاث بطولات دولية كبرى للتنس بقيمة جوائز تبلغ 200 ألف دولار برعاية ودعم حكومة الفجيرة وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمه النادي بمقره مساء الأحد بحضور رئيس مجلس ادارة النادي سعادة عبد الغفور بهروزيان وعضو مجلس ادارة اتحاد التنس والبادل سعادة عمر شريف المرزوقي ومديرة النادي هانية ريكي والحكم العام لوسي اداموفسكا، وحكم عام بطولة رابطة محترفي التنس جيري اداموفسكي.

وستقام بطولة السيدات خلال الفترة من 26 حتى 31 يناير الحالي بجوائز تبلغ 100 ألف دولار بمشاركة نخبة من أفضل لاعبات العالم بالتنس ومن التصنيفات الدولية

بينما تقام البطولة الثانية يوم 2 مارس المقبل والبطولة الثالثة في 9 مارس وقيمة كل منهما 50 ألف دولار.

ووصف عبدالغفور بهروزيان، إقامة البطولات ذات التصنيفات الدولية المتقدمة بأنها تمثل نقلة نوعية لنادي الفجيرة للتنس، مؤكداً ضرورة استدامة التعاون مع اتحاد الإمارات للعبة والذي سيقود لنجاحات مستقبلية، مشيراً إلى أن كل بطولة تقام في الفجيرة هي مشروع تطويري ومجتمعي وتنافسي مميز مضاف لدعم لاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين لممارسة التنس وفرصة لدعم المنتخبات الوطنية، منوهاً إلى خطة إستراتيجية هدفها تحقيق المزيد من المكاسب، مثمناً ثقة اتحاد الإمارات للتنس والبادل وثقة الاتحاد الدولي للتنس.

وقال عمر شريف المرزوقي: نجاح نادي الفجيرة للتنس باستضافة واستقطاب مثل هذه البطولات الدولية يعكس علامة نجاحه على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يحرص على دعم نجاح البطولات التي يتم تنظيمها في الدولة على المستويات كافة، كما أن نادي الفجيرة للتنس يعد دافعاً كبيراً لمواصلة نجاح أسرة التنس الإماراتية بنشر ثقافة التنس في الإمارات والعمل على تطوير اللعبة ومواكبة العالمية في أغلب إمارات الدولة.

وأكدت هانية ريكي، أن النادي سيكون جاهزاً بالعلامة الكاملة لاستقبال أبطال العالم المشاركين في البطولات من النواحي كافة، وتأمين كل سبل التكافؤ الفني والتنظيمي للبطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل ورحبت باسم النادي والرعاة بضيوف البطولة وأكدت أنهم سيجدون جميع الأمور جاهزة بأعلى الدرجات.