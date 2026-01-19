ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 18 قتيلا وإعلان حالة الكارثة

سانتياغو في 19 يناير/ وام/ ارتفعت حصيلة حرائق الغابات التي تجتاح وسط وجنوب تشيلي إلى 18 قتيلًا على الأقل، في وقت تعاني فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من موجة حر شديدة.

وأتت الحرائق على آلاف الأفدنة من الغابات ودمرت مئات المنازل، وأجبرت الحرائق التي تجتاح سفوح التلال 50 ألف شخص على الإخلاء.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، في مؤتمر صحفي حالة الكارثة في منطقة "بيوبيو" بوسط البلاد ومنطقة "نيوبلي" المجاورة، على بعد حوالي 500 كيلومترًا جنوب العاصمة سانتياغو.

وأعرب بوريك عن دعمه وتعازيه للضحايا، لافتا إلى أن التقارير الأولية للحكومة أظهرت مقتل 18 شخصًا وتدمير 300 منزل، ومن المتوقع أن ترتفع مع اتضاح حجم الخسائر.