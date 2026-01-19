ختام الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 في أبوظبي

أبوظبي في 19 يناير/ وام/ اختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وذلك بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمشاركة تسعة زوارق، وسط أجواء تنافسية قوية استمرت يومين على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وأسفرت نتائج مجموع سباقات اليومين عن تتويج المتسابق عصمت عادل عصمت من فريق الفرعون الأسود بالمركز الأول، فيما حل ثانياً المتسابق سالم اليافعي من فريق الجامعة الأمريكية، وجاء ثالثاً المتسابق عز الدين أحمد صالح من فريق الفرعون الأسود.

وجرى تتويج الفائزين، في ختام الجولة، بحضور سيف سيف السويدي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثاني القمزي المدير التنفيذي لفريق أبوظبي للرياضات الحديثة في النادي، وناصر الظاهري مدير فعاليات الرياضات الحديثة في النادي.

وأكد ناصر الظاهري أن الجولة الأولى تعد انطلاقة قوية لموسم بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، مشيراً إلى أن البطولة وفرت منصة تنافسية مهمة لتطوير مهارات المتسابقين وصقل قدراتهم، لافتا إلى أن إقامتها ضمن مهرجان أبوظبي البحري أسهم في تعزيز الحضور الجماهيري والتفاعل مع رياضات الزوارق السريعة.