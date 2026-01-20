الإمارات تتصدر دول العالم في النظرة الإيجابية تجاه كوريا

سيئول في 20 يناير/ وام/ أظهر استطلاع للرأي نشرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، اليوم الثلاثاء، أن 8 من كل 10 أجانب لديهم نظرة إيجابية تجاه جمهورية كوريا، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في المركزين الأول والثاني على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية ، أنه وفقا لنتيجة استطلاع الرأي، فإن 82.3% من الأجانب كان لديهم نظرة إيجابية تجاه جمهورية كوريا العام الماضي بزيادة قدرها 3.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام السابق له، ويمثل هذا أعلى مستوى منذ عام 2018 عندما بدأت الوزارة هذا الاستطلاع.

وعلى صعيد الدول، فقد سجلت الإمارات أعلى نسبة بلغت 94.8%، وتلتها مصر بنسبة 94%، والفلبين بنسبة 91.4%، وتركيا بنسبة 90.2%، والهند بنسبة 89.0%، وجنوب أفريقيا بنسبة 88.8%.

كما شهدت النسبة ارتفاعا ملحوظا في كل من بريطانيا وتايلاند؛ إذ سجلت بريطانيا 87.4% بزيادة قدرها 9.2 نقطة مئوية، بينما سجلت تايلاند 86.2% بزيادة قدرها 9.4 نقطة مئوية.

وبالنسبة للعوامل التي أثرت بشكل إيجابي على هذه النظرة، جاء "المحتوى الثقافي" في المقدمة بنسبة 45.2%، تلتها عوامل أخرى مثل "نمط الحياة والثقافة" بنسبة 31.9%، و"المنتجات والعلامات التجارية الكورية" بنسبة 28.7%، و"المستوى الاقتصادي" بنسبة 21.2%.

أما بالنسبة للوسائل التي يتعرف من خلالها الأجانب على كوريا، جاءت "منصات الفيديو" في المرتبة الأولى بنسبة 64.4%، تلتها "مواقع التواصل الاجتماعي" بنسبة 56.6%، و"المواقع الإلكترونية" بنسبة 46.7%، و"وسائل الإعلام والبث" بنسبة 32.8%.

وشمل استطلاع الرأي 13 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 16 عاما من 26 دولة، بما في ذلك كوريا، وأُجري خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر2025، وتم استبعاد المستطلعين الكوريين من النتيجة.