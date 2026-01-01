كشف بترولي جديد في مصر

القاهرة في 20 يناير/وام/ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجاح شركة بترول خليج السويس «جابكو» في بدء الإنتاج من البئر التنموي «الوصل-4» بحقل شمال صفا، بمعدل 2250 برميل زيت خام يوميًا ونحو 1.3 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ما أسهم في رفع إجمالي إنتاج الشركة إلى حوالي 65 ألف برميل زيت خام يوميًا.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن بئر «الوصل-4» يأتي ضمن خطة الشركة لعام 2026، ويعد حقل شمال صفا من أهم اكتشافات خليج السويس، حيث بدأ الإنتاج الفعلي عام 2024، مع تنفيذ مشروع تطوير يشمل منصة إنتاج بحرية وبرنامج حقن مياه في ثلاث آبار لتعظيم معدلات الإنتاج والاستعداد للمرحلة الثانية من تنمية الحقل.