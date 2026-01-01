تحت رعاية حمدان بن زايد.. هزاع بن حمدان بن زايد يكرم الفائزين بجائزة "سرد الذهب" 2025

أبوظبي في 20 يناير/وام/ تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، كرَّم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة "سرد الذهب"، في حفل نظَّمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في حصن الظفرة، احتفاءً بروّاد السرود الشعبية والرواة والمبدعين في مجالات السرد القصصي والبصري، وتأكيداً للدور المتنامي للجائزة في صون الموروث الإماراتي والعربي وإحيائه ضمن رؤية ثقافية تعزِّز حضور الحكاية الشعبية في الذاكرة الجمعية.

وهنّأ سعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الفائزين، مؤكِّداً أهمية الجائزة في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة التي تضع صون فن السرد العربي العريق وتعزيز مكانة دولة الإمارات في مجالات الإبداع العالمي في صميم أولوياتها.

وأشار سعادته إلى التوسُّع اللافت في المشاركات التي شملت 37 بلداً، ما يعكس قدرة الجائزة على بناء جسور جديدة للحوار الثقافي، وتعزيز أدوات القوة الناعمة، وفتح آفاق واسعة أمام الجهود الرامية إلى الحفاظ على السرديات الإماراتية والعربية، وتطوير البحث والابتكار في مجال التراث غير المادي.

وأوضح سعادة الحوسني أنَّ الأعمال الفائزة تجسِّد توازناً رفيعاً بين الطرح الأكاديمي وروح السرد الإبداعي، ما يعزِّز حضور الهُوية الثقافية الإماراتية في الساحة الدولية، ويمنحها مساحة تأثير أوسع.

وخلال الحفل، كرَّم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين في فرع القصة القصيرة للأعمال غير المنشورة، وهم، الكاتب المغربي عبدالبر الصولدي عن مجموعته "نزيف الأطياف"، والكاتب المصري محمد منصور محمد عن مجموعته "أكثر من أربعين شبيهاً"، والكاتب المصري شريف صالح عن مجموعته "حكايات مزدوجة"، والكاتبة العُمانية الدكتورة غالية بنت عيسى الزبيدية عن مجموعتها "بئر الغياب: من حكايات الماء في الأساطير العُمانية".

وفي فرع القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة، كرَّم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان الكاتب الكويتي يوسف ذياب خليفة عن مجموعته القصصية " زمن سيد اللؤلؤ"، الصادرة عن "دار منشورات ذات السلاسل" في عام 2024.

وكرَّم الكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، الفائزة في فرع السرود الشعبية عن كتابها "بعيدة برقة على المرسال: أشعار الحب عند نساء البدو"، الصادر عن "مركز المحروسة" في عام 2020.

وفي فرع الرواة، كرَّم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان الشاعر والأديب الإماراتي علي الكندي المرر، تقديراً لجهوده الكبيرة في توثيق السردية الإماراتية، وإحياء الذاكرة المحلية عبر مؤلفاته وبرامجه وإسهاماته التي شكَّلت ركناً أساسياً في حفظ التراث الشعبي، ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وكرّم الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان الفائزَيْن في فرع السردية الإماراتية، وهما شخصيتان بارزتان من دولة الإمارات العربية المتحدة، المؤرخ والأديب جمال بن حويرب، الذي يُعَدُّ من أبرز الفاعلين في تشكيل المشهد السردي المحلي، وصاحب إسهامات راسخة في توثيق السرود الإماراتية والخليجية العربية وسعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسِّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسِّس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، الشخصية الثقافية البارزة التي أسهمت عبر مبادرات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في رسم ملامح السردية الثقافية والموسيقية المعاصرة، وتعزيز حضور أبوظبي بوصفها منصة عالمية تنطلق من عمق الهُوية الإماراتية.

وشهد حفل توزيع الجوائز سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المنطقة.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم إن جائزة سرد الذهب، أثبتت عبر دوراتها الثلاث، أنها تُحفِّز حركة السرد العربي المعاصرة على الالتفات إلى المنجز الكبير في الإرث السردي الشعبي، وما يتضمَّنه من رؤى وأفكار وتقاليد عريقة.

وأضاف سعادته أن الجائزة في دورتها الجديدة استقطبت تجارب سردية متميِّزة من العالم العربي، وخارجه، مؤكِّدة أصالة توجُّهها، ومرسِّخة مكانتها منصةً تُعنى بإحياء تقاليد الإرث السردي العربي، وحفز المبدعين والباحثين على استلهامه وإعادة تقديمه في صياغات حديثة ومبتكَرة تناسب العصر.

ورسَّخت الدورة الحالية من جائزة "سرد الذهب" حضورها المتنامي في المشهد الثقافي العالمي، بعدما شهدت توسُّعاً كبيراً في نطاق المشاركات الدولية إذ ارتفع عدد الدول المشاركة إلى 37 بلداً، مقارنة بـ 22 بلداً في الدورة الأولى، محقِّقةً زيادة وصلت إلى 68% في أقل من ثلاثة أعوام على انطلاقتها في عام 2023، ما يعكس تأثير الجائزة وقدرتها على الوصول إلى آفاق جديدة في الساحة الإبداعية، ولاسيما مع انضمام بلدان تشارك للمرة الأولى، هي ألبانيا والنمسا وتشاد والدنمارك وإيطاليا واليابان، ما يؤكِّد اتساع دائرة انتشارها، وتعمُّق حضورها على المستوى الدولي.

وتواصل جائزة "سرد الذهب"، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية في عام 2022، تعزيز الثقافة العربية، ودعم حضور اللغة العربية وإحيائها، من خلال تكريم السرديات الشعبية والأدب العربي على المستويين المحلي والعالمي، وتُسهم الجائزة في إحياء فنون الحكاية الشعبية والسرد القصصي بوصفهما جزءاً أصيلاً من التراث العربي، وتقدِّم هذه الفنون في إطار معاصر يُبرز حكمة الموروث وجماليات السرد، ليظلَّ هذا التراث حيّاً في الذاكرة الجمعية للأجيال المقبلة.

ومواصلةً لدور الجائزة الرائد، فتح مركز أبوظبي للغة العربية باب الترشُّح للدورة الرابعة من الجائزة .

و لمزيدٍ من المعلومات أو للتسجيل، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني:sardalthahab@dctabudhabi.ae .