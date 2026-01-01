عبد السلام المدني أول إماراتي يعين بدرجة بروفيسور في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة

دبي في 20 يناير/وام/ كرمت جامعة نيويورك سعادة السفير الدكتور عبد السلام المدني سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي رئيس "إيدك" دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان (GSDA)، ورئيس الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية (ICHS) وذلك بتعيينه بدرجة بروفيسور في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية تقديراً لمسيرته العلمية والعملية المتميزة، وإسهاماته البارزة في مجالات التعليم والقطاع الطبي والتطوير المهني، ودوره في تعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات العلمية والطبية على مستوى العالم وبذلك أصبح أول إماراتي يعين في هذا المنصب الأكاديمي المرموق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان الـ 23 ضمن اليوم الثاني من فعاليات النسخة الـ 30 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2026" المقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والشخصيات المحلية والعالمية ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" .

يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود الإماراتية المتواصلة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار الطبي، ويؤكد ريادة دولة الإمارات ومكانتها العالمية المرموقة في المجتمع الأكاديمي والعلمي الدولي.





وأعرب سعادة السفير البروفيسور عبد السلام المدني، عن فخره وسعادته بهذا التكريم، الذي يعكس التقدير الدولي للجهود المبذولة في تطوير القطاع الطبي وتعزيز منظومة التعليم المستمر.

تعد مشاركة جامعة نيويورك في مؤتمر ومعرض "إيدك دبي 2026" ذات أهمية خاصة، إذ تأتي استمراراً لشراكة طويلة تمتد لأكثر من 30 عاماً بين الجامعة وهذا الحدث العلمي الدولي، بما يعكس التزامها بدعم التعليم الطبي وابتكار الحلول العلمية الحديثة في مجال طب الأسنان.