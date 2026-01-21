ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 14.9% خلال أول 20 يوما من يناير

سيئول في 21 يناير/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 14.9% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من يناير الجاري، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن دائرة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة الصادرات بلغت 36.36 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من الأول من يناير إلى 20 من الشهر نفسه، مقارنة بـ 31.63 مليار دولار تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الدائرة .

وأظهرت البيانات أن الواردات زادت بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 36.98 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 600 مليون دولار.

كما ارتفع المتوسط اليومي لحجم الصادرات بنسبة 14.9% على أساس سنوي، حيث ظل عدد أيام العمل خلال الفترة دون تغيير عند 14.5 يوما مقارنة بالعام السابق.

وبحسب البند، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 70.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتصل إلى 10.73 مليار دولار. واستحوذت صادرات الرقائق الإلكترونية على 29.5% من إجمالي صادرات البلاد، بزيادة قدرها 9.6 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 17.6% لتصل إلى 2.46 مليار دولار، ونمت صادرات الصلب بنسبة 1.2% لتصل إلى 2.4 مليار دولار.

ومع ذلك، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 10.8%على أساس سنوي لتصل إلى 2.87 مليار دولار، في حين انخفضت صادرات السفن بنسبة 18.1% لتصل إلى 1.33 مليار دولار.

وخلال شهر ديسمبر الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 13.4% على أساس سنوي لتصل إلى 69.6 مليار دولار نتيجة للطلب القوي على أشباه الموصلات، مسجلة بذلك الشهر الحادي عشر على التوالي من الزيادة على أساس سنوي.

وخلال عام 2025، بلغت الصادرات مستوى قياسيا وصلت إلى 709.7 مليار دولار.

