ترامب يعلن التوصل لاتفاق "دائم" بشأن غرينلاند ويعلق الرسوم الجمركية على الأوروبيين

دافوس في 22 يناير/ وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قرار فرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين، عازيا ذلك إلى نجاحه في التوصل إلى إطار عمل لاتفاق إستراتيجي يتعلق بغرينلاند عقب مباحثاته مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، إن الاتفاق الجديد لا يقتصر فقط على الجزيرة، بل يشمل كامل منطقة القطب الشمالي، وبناء عليه تقرر تعليق الرسوم الجمركية التي كان من المزمع تطبيقها اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

وفي مؤتمر صحفي عقده في "دافوس"، وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بأنه "دائم" ولا يحدد بفترة زمنية، مشددا على أنه يوفر للولايات المتحدة جميع ما كانت تطمح إليه، ويضع جميع الأطراف في موقف قوي، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الأمنية والموارد المعدنية، دون أن يحسم الخلاف القائم حول مسألة السيادة.

