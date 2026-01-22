الرئيس التنفيذي لـ "انفيديا" يقدر احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بتريليونات الدولارات

دافوس في 22 يناير / وام / قدر جينسن هوانغ، مؤسس شركة "إنفيديا" الأمريكية ورئيسها التنفيذي، حاجة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى استثمارات تناهز "آلاف مليارات الدولارات" لتطوير البنى التحتية الضرورية من طاقة ومراكز بيانات، واصفا التحول الحالي بأنه "أكبر ورشة بنى تحتية في تاريخ البشرية".

ودافع هوانغ، خلال مشاركته في منتدى دافوس، عن حجم الإنفاق الهائل الذي يثير مخاوف المحللين من تشكل "فقاعة"، مؤكدا أن هذه الأموال ضرورية لبناء طبقات الذكاء الاصطناعي التأسيسية وستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وذلك رغم التقلبات التي شهدتها القيمة السوقية لشركته مؤخرا.

وكان ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، قد رهن تجنب سيناريو "الفقاعة" بضرورة توزيع العائدات بشكل أكثر إنصافا، مشددا على أن التكنولوجيا يجب أن تقود نموا اقتصاديا عالميا شاملا، لا مجرد نمو مدفوع بالاستثمارات.

