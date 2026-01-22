مهرجان الظفرة للكتاب يحتفي بتجارب فنية واعدة

أبوظبي في 22 يناير/ وام/ يحفل مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير الجاري، بفعاليات ثرية تنشط الحركة الفنية في منطقة الظفرة، وتعكس إيمان المهرجان بدور الفن بوصفه لغة إنسانية جامعة، ومساحة للاحتفاء بالإبداع وتكريم الفنانين، وتسليط الضوء على التجارب الفنية المحلية الواعدة.

وفي ركن الفنون، يقدم شباب إماراتيون تجاربهم الإبداعية بروح منفتحة على الحوار والمشاركة، متيحين لجمهور المهرجان المقام في حديقة مدينة زايد العامة، فرصة المشاركة في ورش العمل التي يشرفون عليها، في مشهد يعكس حيوية البرنامج وثرائه.

ويشارك الفنان المهندس خلفان المراشده بأعمال فنية ، تعتمد على استخدام مكعبات الروبيك وتحويلها إلى لوحات فنية فسيفسائية تُبنى من وحدات صغيرة دقيقة، في تجربة تجمع بين الهندسة والفن التشكيلي.

كما تشارك الفنانة قمراء المنصوري، وهي من سكان مدينة الظفرة، بأعمال متميزة في فن الخزف، وتعرض لوحاتٍ رقمية جميلة للخيول.

وبدأت المنصوري رحلتها الفنية في العام 2019 في الرسم التقليدي، قبل أن تنتقل إلى عالم الرسم الرقمي، لتتجه أخيراً إلى فن الخزف، وقدمت قطعاً فخارية بطابع تراثي يستلهم بيئة منطقة الظفرة وهويتها.

أما الفنانة إيمان التميمي، فبدأت تجربتها مع فن الريزن في العام 2024، واعتمدت في مسيرتها على المحاولة والممارسة من دون الالتحاق بدورات تدريبية، حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة شملت تجفيف الورود وأوراق الشجر واستخدامها في أعمالها الفنية، وتتراوح مدة إنجاز القطعة الواحدة بين يوم وأربعة أيام وفقاً لطبيعة العمل.

وتقدّم الفنانة زينب فاضل أعمالاً يدوية تعكس شغفها بالتفاصيل والإبداع، ويتجلى تنوع تجربتها الفنية بين الإكسسوارات، والرسم، والتطريز بأسلوب خاص. وتستلهم زينب أعمالها من الطبيعة والمشاعر والفن المعاصر، مشيرة إلى أن الرسم كان بوابتها للدخول إلى عالم التطريز، مؤكدة أن مشاركتها في مهرجان الظفرة للكتاب 2026 تمثل فرصة للتعريف بموهبتها، والتواصل مع فنانين آخرين، بجانب التفاعل مع الجمهور.

ويشارك الفنان علي الحمادي، المصوّر الفوتوغرافي، بتجربة بصرية تنبع من شغفه بطبيعة منطقة الظفرة، حيث بدأ هاوياً للتصوير، قبل أن يتحول إلى محترف في العام 2010، وتخصص في تصوير الطبيعة، ولا سيما في منطقة ليوا، وتصوير الحيوانات البرية.

وتُوّجت مسيرته بالحصول على المركز الثاني في مسابقة إكسبوجر الدولية للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة عام 2023، بجانب جائزتين حصل عليهما من بلدية الظفرة عن لوحتين لمنطقة ليوا، كما نُشرت إحدى صوره المميزة في مجلة ناشيونال جيوغرافيك وعلى منصاتها الرقمية.