وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور موريتانيا لتفقد وتنفيذ 90 مشروعا

نواكشواط في 22 يناير/ وام/ بدأ وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، أمس زيارة إلى موريتانيا، بهدف تفقد وتنفيذ 90 مشروعاً خيرياً لصالح القرى الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً.

ومن أبرز المشاريع، صيانة وتأثيث المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان، بجانب حفر الآبار، ومشاريع إفطار القرى المسلمة، والتي تضمنت توزيع الطرود الغذائية على الأسر الفقيرة والمتعففة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الزكاة، وغيرها من المبادرات الموسمية والتنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما ينسجم مع مقاصد شهر رمضان وقيمه الإنسانية.

وقال سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن هذه الزيارة الميدانية جاءت في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، شهر العطاء والتراحم والتكافل الإنساني، حيث حرصت الهيئة على أن تلامس مشاريعها احتياجات الأسر الفقيرة بشكل مباشر، وأن تصل المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب وبأعلى درجات الكفاءة.

وأضاف أن هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة الجولات المستمرة التي تنفذها الهيئة في عدد من الدول الأفريقية، إيماناً منها بأهمية التواجد الميداني وتعزيز الشراكات الإنسانية التي تضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد.

وأشاد الخاجة بأهمية دور المتبرعين في دعم واستمرارية هذه المشاريع، داعياً أهل الخير إلى مضاعفة عطائهم قُبيل شهر رمضان الفضيل، لما لهذا العطاء من فضل عظيم وأثر مباشر في تغيير حياة آلاف الأسر، والمساهمة في مشاريع عظيمة جداً تساعدهم على أداء العبادات والطاعات.