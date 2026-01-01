سيف بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس





أبوظبي في 22 يناير/ وام/ أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي بني ياس برئاسة اللواء أحمد ناصر الريسي .ويضم المجلس ناصر خادم الكعبي نائباً للرئيس، وأحمد بو هارون وجاسم الشرفا وسالم نايف الكثيري أعضاء.

كما شمل القرار إعادة تشكيل شركة بني ياس لكرة القدم برئاسة جاسم الشرفا وعضوية صالح إسماعيل الحمادي وأحمد الجابري، فيما ترأس سالم نايف الكثيري مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية وعضوية عبيد خميس الكعبي وخالد الهاجري.