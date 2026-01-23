البرلمان الأوروبي يرفض مذكرة حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية

بروكسل في 23 يناير/ وام / رفض البرلمان الأوروبي مذكرة حجب الثقة المقدّمة ضد المفوضية الأوروبية، والتي كانت قد تقدمت بها كتلة «الوطنيون من أجل أوروبا».

وحصلت المذكرة على تأييد 165 نائباً، مقابل 390 صوتاً فيما امتنع 10 نواب عن التصويت، ما أدى إلى إسقاطها وعدم اعتمادها.وجاءت مذكرة حجب الثقة على خلفية اعتراض الكتلة المقدِّمة لها على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور»، والذي أقرّته الدول الأعضاء في 9 يناير، وجرى توقيعه رسمياً في 17 يناير في باراغواي.

وسبق التصويت نقاشٌ عام في الجلسة العامة للبرلمان عُقد يوم الاثنين 19 يناير، شارك فيه المفوض الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، في إطار مناقشة خلفيات المذكرة وأسباب تقديمها.





وبحسب النظام الداخلي للبرلمان الأوروبي، يمكن تقديم مذكرة حجب الثقة ضد المفوضية إذا وقّع عليها ما لا يقل عن عُشر أعضاء البرلمان، أي 72 نائباً حالياً. ويتطلب اعتمادها تصويتاً بالمناداة الاسمية، وموافقة أغلبية الثلثين من الأصوات المُدلى بها، على أن تمثل هذه الأغلبية أيضاً أغلبية العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان.

