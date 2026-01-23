وفد من شرطة أبوظبي يزور كلية الشرطة في قطر

الدوحة في 23 يناير/ وام/ اطلع وفد من شرطة أبوظبي برئاسة العميد الدكتور راشد محمد بورشيد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال زيارته كلية الشرطة في دولة قطر الشقيقة، على التجارب والخبرات المتقدمة في مجالات التعليم الشرطي والقانوني، وتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في التدريب، وفق أحدث الأساليب والمناهج العلمية والبرامج الأكاديمية المعتمدة.

كما حضر الوفد، خلال الزيارة، حفل تخريج الدفعة الثامنة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة في قطر.

وأعرب العميد الدكتور راشد محمد بورشيد عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على كلية الشرطة، مثمنًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة.

وأكد أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات التعليمية الشرطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني، ورفع كفاءة وجاهزية الكوادر الشرطية، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار المجتمعي.

وفي ختام حفل التخريج، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيدًا على متانة العلاقات الثنائية، وحرص الطرفين على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للعمل الشرطي الخليجي المشترك.