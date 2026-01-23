"زايد لأصحاب الهمم" تجمع موهبتين إماراتية وعالمية في أمسية موسيقية

أبوظبي في 23 يناير/ وام/ نظّمت هيئة زايد لأصحاب الهمم، أمسية موسيقية، أُقيمت ضمن مبادرة "همم موهوبة"، المدعومة من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك في المجمع الثقافي بأبوظبي، في تجسيد عملي لرسالتها الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز حضورهم الفاعل في المشهد الثقافي والفني.

حضر الأمسية، سعادة أليكساندر بالانوتسا، سفير أوكرانيا لدى الدولة، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين، ونخبة من المثقفين والفنانين، بجانب جمهور من المهتمين بالشأن الثقافي والفني.

وشهدت الأمسية التي تم تنظيمها برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لقاءً موسيقياً جمع بين العازف الأوكراني العالمي يفغيني خمارا، والموهبة الإماراتية الواعدة، الطالب أحمد الهاشمي، في تجربة فنية مشتركة قدّما خلالها مقطوعات موسيقية عكست مستويات عالية من الإحساس والاحتراف، وأبرزت قدرة الفنون على احتضان المواهب، وفتح آفاق أوسع أمام أصحاب الهمم للوصول إلى المنصات الثقافية والفنية.

وتؤكد الأمسية أن الإبداع لا يعرف حدوداً، وأن الموسيقى تمثّل لغة إنسانية عالمية قادرة على تجاوز الفوارق، وصناعة جسور من التلاقي والتواصل حين تقترن بالإرادة والشغف، مجسّدةً في الوقت ذاته أهداف مبادرة "همم موهوبة" في اكتشاف الطاقات الإبداعية الكامنة، وتحويلها إلى قصص نجاح ملهمة.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن الفنون، ولاسيما الموسيقى، تمثّل أحد المسارات الحيوية لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوسيع دائرة مشاركتهم المجتمعية، مشيراً إلى أن مبادرة "همم موهوبة" تُعد منصة إستراتيجية لرعاية الموهوبين، وصقل قدراتهم الفنية، وتهيئتهم للحضور والمنافسة في المحافل الثقافية المختلفة.

وقال إن دعم المواهب المتميزة من أصحاب الهمم، خاصة في المجالات الفنية والثقافية، يعكس إيماننا بأن الإبداع طاقة إنسانية لا تحدّها إعاقات، وأن توفير المنصات المناسبة لعرض هذه المواهب مسؤولية مجتمعية واستثمار حقيقي في الإنسان ، ومبادرة همم موهوبة تمثّل نموذجاً متكاملاً لتحويل الموهبة إلى إنجاز، والإبداع إلى حضور مؤثر .

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير البرامج والمبادرات التي تستكشف الطاقات الكامنة لدى أصحاب الهمم، وتوفّر لهم بيئة داعمة لصقل مهاراتهم الفنية، بما يسهم في تعزيز اندماجهم الثقافي، وفتح آفاق المشاركة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وثمّن رعاية ودعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لمبادرة "همم موهوبة" والمبادرات الثقافية والفنية المصاحبة لها، ودورها الريادي في ترسيخ الثقافة جسراً للتواصل الإنساني، ومنصة جامعة للإبداع والابتكار، بما يعزّز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للفنون والثقافة.

ويأتي تنظيم هذه الأمسية الموسيقية ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تنفذها الهيئة في إطار مبادرة "همم موهوبة"، والهادفة إلى توظيف الفنون كوسيلة للتمكين المجتمعي، وإبراز قصص النجاح الملهمة لأصحاب الهمم، وترسيخ رسالتها في تحقيق التمكين بلا حدود، انسجاماً مع جهود دولة الإمارات وتميّزها في دعم أصحاب الهمم، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في بناء مجتمع شامل يتيح الفرص للجميع.