إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة في 24 يناير /وام/ أعلنت وزارة الثقافة المصرية، اعتماد أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي.

وذهبت جائزة أفضل ناشر عربي التي تصدر بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب، مناصفة إلى مجموعة بيت الحكمة للصناعة الثقافية المصرية، ودار أصالة اللبنانية، فيما فازت دار "أم الدنيا" بجائزة أفضل ناشر مصري، والتي تأتي بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

وجاءت جائزة مجال النقد الأدبي مناصفة بين كتاب "مفهم الرواية" للدكتور صلاح السروي، وكتاب "بلاغة الكود" لـ مدحت صفوت، فيما فازت رواية "وكالة النجوم البيضاء" للكاتب عمرو العادلي بجائزة مجال الرواية.

وجاءت جائزة القصة القصيرة، من نصيب المجموعة القصصية "ثلاثة نساء في غرفة ضيقة" للكاتبة هناء متولي، الصادرة عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، فيما توج ديوان "لا أحد هنا سيميل عليك" للشاعر محمد سليمان، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بجائزة شعر الفصحى.

وفاز ديوان "فريدة.. جدارية أمي اللي باعت عفشها" للشاعر سعيد شحاتة، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بجائزة شعر العامية، فيما توج كتاب "دور الذكاء الاصطناعي في دعم ممارسات إدارة الموارد البشرية بقطاع البترول" بجائزة الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي) للدكتور عز السيد صادق.

وفي مجال كتاب الطفل، فاز كتاب "دائرة الأمان" الصادر عن دار أرجوحة للدكتورة رنا هاني، فيما حصد كتاب "الاغتراب والحداثة في النقد الثقافي العربي" للدكتور حسن محمد الشافعي الصادر عن المكتبة الأزهرية للتراث بجائزة مجال العلوم الإنسانية (التراث والهوية).

