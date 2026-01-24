مقتل 7 أشخاص وفقدان 82 آخرين جراء انهيار أرضي في إندونيسيا

جاكرتا في 24 يناير /وام/ أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيان اليوم، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في حين فقد 82 آخرون، بعد وقوع انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية وسط أنباء عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وقال مسؤول إندونيسي إن الانهيار الأرضي ضرب قرية في منطقة باندونج الغربية، وإن عدد المفقودين مرتفع، معربا عن أمله في تكثيف جهود البحث والإنقاذ اليوم.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الغربية لمدة أسبوع، كما نقل موقع "كومباس" المحلي.

