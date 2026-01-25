سعود بن صقر يشهد الحفل الموسيقي للأوركسترا الوطنية في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 25 يناير/ وام / شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الحفل الموسيقي للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم على مسرح مركز رأس الخيمة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة، بعنوان "البداية"، وذلك بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي، والشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية، وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين بالموسيقى والفنون وأفراد المجتمع.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن هذا الحدث الفني يعكس عمق الثقافة الإماراتية وما تزخر به من إرثٍ إبداعي، مشيراً إلى أن الموسيقى والفنون تسهم في صون الهوية الوطنية وتعزيز حضورها في الوعي المجتمعي.

وأوضح سموه أن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة، بما تقدمه من عروض تقرّب الموسيقى الأوركسترالية من الجمهور، وتبرز ملامح الهوية الإماراتية في قوالب فنية حديثة، إلى جانب دورها في تطوير المواهب وصقل العازفين وترسيخ معايير الأداء الاحترافي.

وقال سموه: نؤمن في رأس الخيمة أن الثقافة ركيزة من ركائز جودة الحياة، ولذلك نساند المبادرات التي تُمكّن المبدعين وتمنح الجمهور فرصة التفاعل مع الفنون بمختلف أشكالها، بما يرسّخ حضور الإمارة في المشهد الثقافي والفني على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الموسيقية والفنية التي تقيمها الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف أنحاء الدولة، بهدف توسيع نطاق المشاركة الثقافية وإتاحة تجارب موسيقية تعكس الإرث الوطني وروح الابتكار.

واستهلت الأوركسترا برنامجها بأداء احتفى بالتراث الموسيقي المتجذر في الثقافة الإماراتية، في عرضٍ جمع بين اللحن والإيقاع وتفاعل المكان، مستحضراً ملامح تشكّل الموسيقى الإماراتية عبر الشعر، والحكايات الشعبية والذاكرة المجتمعية والبيئة.

واستمد العرض عناصره الإبداعية من أنماط تقليدية متنوعة، منها التغرودة والعيّالة والآهلة والندبة، مقدّماً تجربة فنية أصيلة أبرزت قيم الانتماء والتلاحم، وسلطت الضوء على دور الموسيقى في صون التراث وتعزيز الروابط المجتمعية عبر الأجيال.

كما شمل الحفل سيمفونية "البداية"، وهي سيمفونية إماراتية تُعرض للمرة الأولى، من تأليف نديم طربي، تمزج بين الأنغام التقليدية والقالب السيمفوني، ومجموعةٍ من المقطوعات الموسيقية العالمية، قدّمتها الأوركسترا بإتقان، ونالت استحسان الحضور وتفاعل الجمهور، في تجسيدٍ لرسالتها في ترسيخ ثقافة الموسيقى الأوركسترالية.

يُذكر أن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة ثقافية تهدف إلى تأسيس أوركسترا وطنية ترتكز على التراث الموسيقي الإماراتي، وتعزيز الترابط المجتمعي، وتطوير القطاع الموسيقي في الدولة، ودعم المواهب الوطنية عبر مسارات احترافية تتيح فرصاً للموسيقيين.