تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا 36% خلال 2025

فيينا في 25 يناير /وام/ انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا في العام الماضي 2025 بنسبة بلغت 36% على أساس سنوي، ليبلغ 16 ألفا و284 طلبًا.

وتصدر المواطنون الأفغان قائمة الأكثر تقديمًا لطلبات اللجوء يليهم السوريون، وكشفت أحدث بيانات رسمية، موافقة السلطات النمساوية على منح حق اللجوء أو الحماية الفرعية لـ 11 ألفا و384 حالة، بالإضافة إلى منح 1315 تصريح إقامة لأسباب إنسانية.

وكشف غيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا أن عمليات ترحيل وإعادة المخالفين في العام الماضي، سجلت رقماً قياسياً جديداً بلغ 14 ألفا و156 حالة.

وقال إن بلاده ستركز مستقبلاً على إنشاء "مراكز العودة" لتلقي وتنفيذ طلبات وإجراءات اللجوء خارج دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن فريق عمل أوروبي، يضم النمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا واليونان، يعمل على تحقيق هذا الهدف، معتبرا تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو المقبل، "تحدياً رئيسياً" لعام 2026.

بدوره قال مدير الأمن العام، فرانتس روف، إن عدد المهربين الموقوفين تراجع من نحو 800 مهرب في عام 2023، إلى 115 فقط في عام 2025.