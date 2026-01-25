"تريندز" يعرض رؤيته البحثية بجلسة على هامش "دافوس 2026"

أبوظبي في 25 يناير /وام/ نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جلسة نقاشية بحضور ومشاركة إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ترامب، وعدد من الخبراء والباحثين، تركزت حول البحث العلمي ودوره في استشراف الأحداث وصنع المستقبل.

وعقدت الجلسة تحت عنوان "التحولات العالمية – الفرص المتاحة في الأسواق المتقدمة"، في "دافوس بلاتز" بسويسرا، تزامناً مع فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي 2026.

وقدم ترامب الابن خلال الجلسة رؤيته حول المشهد الاقتصادي العالمي الراهن، واستشراف آفاق الاستثمار في الأسواق المتقدمة، وسبل التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.

وركزت الجلسة على أهمية هذه المنتديات والمنصات الحوارية، ودور مراكز الفكر والبحث العلمي في توضيح وقراءة الأحداث وتقديم رؤى تسهم في صنع السياسات والقرارات الاقتصادية.

وعقب الجلسة النقاشية، عُقدت جلسة حصرية وخاصة جمعت وفد مركز "تريندز" برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز مع إريك ترامب، وتركزت حول دور البحث العلمي في استشراف الأحداث، وتحدث فيها ترامب عن دولة الإمارات كمنارة عالمية في التطور ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصاد المستدام، فيما عرض الدكتور محمد العلي رؤية وطبيعة عمل مكتب تريندز في الولايات المتحدة الأمريكية، كجسر معرفي في عاصمة القرار العالمي.

وتم خلال الجلسة تبادل وجهات النظر في أجواء غير رسمية، وتعزيز التواصل، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المعرفي والبحثي.