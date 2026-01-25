إنجاز 65% من تطوير الجسر المؤدي لمداخل ومخارج "دبي هاربر"

دبي في 25 يناير /وام/ أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 65% من مشروع تنفيذ جسر بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، يوفر مدخلاً ومخرجاً مباشراً من شارع الشيخ زايد، لمنطقة "دبي هاربر"، التي تُعد واجهة بحرية استثنائية تضم أكبر مراس لليخوت في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث أنجزت الشركة المنفذة، 90% من أعمال تحسين وتعديل الخدمات المتداخلة مع المشروع، بالتوازي مع تنفيذ التحويلات المرورية المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية واستمرارية تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال الطرق وفق البرنامج الزمني المعتمد، في حين يتوقع إنجاز المشروع في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يتضمن تنفيذ جسر يمتد من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد (بالقرب من الجامعة الأمريكية بدبي)، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ويمر فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصولاً لشارع دبي هاربر، بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 6000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يتضمن تنفيذ أعمال تطوير وتحسينات سطحية على أربعة تقاطعات ممتدة على طول الجسر، هي التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد، وتقاطع شارع الفلك مع شارع النسيم، وتقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع شارع النسيم، وشارع دبي هاربر، وسيسهم المشروع عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3 دقائق.