فوز مانشستر يونايتد على أرسنال في الدوري الإنجليزي

لندن في 25 يناير/ وام/ فاز مانشستر يونايتد على أرسنال 3-2، اليوم، في ملعب الإمارات، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، و توقف رصيد أرسنال عند 50 نقطة في الصدارة.

وضمن الجولة ذاتها فاز استون فيلا على نيوكاسل يونايتد 2-0 في ملعب سانت جيمس بارك، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 33 نقطة بالمركز التاسع.

كما شهدت الجولة فوز تشيلسي على كريستال بالاس 3-1، وفوز نوتينجهام فورست على برينتفورد 2-0.