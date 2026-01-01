مشاركة كبيرة في انطلاق مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور





أبوظبي في 25 يناير/وام/ انطلقت مساء اليوم، النسخة السابعة من مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2026، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، على مدار يومي الأحد والاثنين، تزامنا مع منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وشهدت انطلاقة مسابقة المزاينة مشاركة كبيرة، ومنافسات قوية من ملاك الصقور، وهواة الصقارة، بما يرسخ الشغف المتنامي بهذه الرياضة التراثية الأصيلة، والاهتمام بفعالياتها المختلفة.

وتتضمن المسابقة في ميدان الفلاح، مختلف الفئات، ورصدت لها العديد من الجوائز، لاسيما أنها تستقطب أفضل وأجمل أنواع الصقور، حرصاً من النادي على تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على هذا الإرث العريق.

وقال سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2026، ترسخ جهود دولة الإمارات في مجال رعاية الصقور، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، بهدف تشجيع ممارسة الصقارة، للحفاظ على هذه الموروث الأصيل، ونقله إلى الأجيال الجديدة.

وأوضح أن تزايد الإقبال على فعاليات اليوم الأول من مزاينة الصقور مساء اليوم في قرية نادي أبوظبي للصقارين، يجسد ارتباط المجتمع الإماراتي برياضة الصقارة، لاسيما أن المزاينة تشكل منصة كبيرة، ومرتكزا محوريا في استعراض الصقور، وأنواعها وخصائصها المختلفة، والجهود التي تبذل للحفاظ عليها.

وأكد بدر راشد المنصوري من لجنة التحكيم، أن الصقور خضعت لتقييم دقيق، وفق معايير محددة، لاعتماد الفائزين في الفئات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواصفات التنافسية الخاصة بالصقور، لاسيما منطقة الرأس، والعين، ونعومة الريش، واللون، والعاتق، والمنحر، والفندوة، والمناكب وغيرها.

وأضاف أن هناك شفافية كبيرة من قبل لجنة التحكيم في تقييم الصقور، تمهيدا لاختيار المراكز الأولى، وفق أعلى المعايير الاحترافية، بما يضمن تحقيق الشروط المطلوبة في الاختيار.