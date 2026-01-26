منتخب الإمارات يتصدر مجموعته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

دبي في 26 يناير/ وام/ واصل منتخب الإمارات لكرة السلة انطلاقته القوية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها الـ35، محققاً فوزه الثاني على التوالي، بعد تغلبه على فريق الاتحاد الليبي بنتيجة 97-95، في المباراة التي أقيمت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

ونجح منتخب الإمارات في قلب تأخره بفارق 10 نقاط إلى تقدم 95-93 قبل اللحظات الأخيرة، قبل أن يدرك الاتحاد الليبي التعادل 95-95 قبل نهاية اللقاء بثوانٍ، إلا أن ديشوندري واشنطن حسم المواجهة لصالح منتخب الإمارات برمية حاسمة قبل نهاية المباراة بثانيتين.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، حقق فريق حمص الفداء السوري فوزه الأول على حساب مواطنه الوحدة بنتيجة 77-65.

وبهذه النتائج، تصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما حل الاتحاد الليبي وحمص الفداء والوحدة برصيد 3 نقاط لكل منها، مقابل نقطتين لفريق النصر.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة الثانية، فاز فريق الكرامة السوري على زامبوانغا الفلبيني بنتيجة 92-90.

وتتواصل اليوم منافسات مرحلة المجموعات بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع النصر، والوحدة السوري مع الاتحاد الليبي ضمن المجموعة الأولى، فيما تجمع مباراتا المجموعة الثانية أهلي طرابلس الليبي مع الكرامة السوري، وبيروت اللبناني مع الإفريقي التونسي.