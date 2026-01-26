وصفها ترامب ب"التاريخية" / عواصف ثلجية تجتاح معظم الولايات الأمريكية

واشنطن في 26 يناير/وام/وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العواصف الثلجية التي تشهدها غالبية الولايات الأمريكية ب "التاريخية" فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن العاصفة ربما تسبب أضرارا "كارثية" دفع ولايات عدة لإعلان حالات الطوارئ . وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص وإلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية أمس واليوم.

وأدت العاصفة الشتوية العاتية إلى إصابة ولايات في الشرق والجنوب بالشلل وسط تساقط كثيف للثلوج.

واجتاحت الثلوج والأمطار المتجمدة المصحوبة بطقس شديدة البرودة مساحة في الشرق توازي ثلثي البلاد " ‌الأحد".

وأفاد موقع (باور أوتيدج.يو.إس) المعني بتتبع انقطاع الكهرباء بأن الحالات آخذة في التزايد، وأنه حتى الساعة (1916 بتوقيت

جرينتش)"الأحد" ، انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون عميل، بينهم ما لا يقل عن 330 ألفا في تنيسي وأكثر من 100 ألف في ‍كل من

مسيسبي ولويزيانا. ‍ومن الولايات الأخرى المتضررة تكساس وكنتاكي وجورجيا ووست فرجينيا وآلاباما.

وأفاد موقع (فلايت ‌أوير) المعني بتتبع الرحلات الجوية بإلغاء أكثر من 10800 رحلة كانت ستنطلق "الأحد"، بعد إلغاء ​أكثر من أربعة

آلاف رحلة " السبت" . ووصف الرئيس دونالد ترامب العواصف بأنها "تاريخية"، ووافق "السبت" على إصدار إعلانات ⁠طوارئ اتحادية لمواجهة الكوارث في ولايات ساوث كارولاينا وفرجينيا وتنيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "سنواصل المراقبة والبقاء على اتصال مع جميع الولايات ‍الواقعة في مسار ‌هذه العاصفة"

ابقوا آمنين وابقوا دافئين".

وقالت وزارة ‌الأمن الداخلي إن 17 ولاية وواشنطن العاصمة أعلنت حالات طوارئ بسبب الطقس.

وقالت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي في تصريحات إعلامية الأحد "وضع

هذه العاصفة غريب للغاية.. لأن الطقس سيظل باردا لفترة من الوقت". وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة شتوية غير معتادة وواسعة

النطاق وطويلة ‌الأمد ستؤدي إلى ​تراكم كثيف للجليد في جنوب شرق البلاد حيث من المتوقع أن تتسبب في أضرار كبيرة وربما "كارثية".

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة مصحوبا برياح شديدة البرودة تمتد للداخل إلى منطقة السهول العظمى

بحلول الاثنين. وطلبت شركات ‌الطيران الأمريكية الكبرى من المسافرين الانتباه لاحتمال إجراء تغييرات مفاجئة في مواعيد الرحلات الجوية أو

إلغائها. وكثفت شركات تشغيل شبكات الكهرباء في ⁠الولايات المتحدة أمس إجراءاتها الاحترازية لتجنب الانقطاع المتكرر ⁠للتيار

الكهربائي.

